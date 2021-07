Gabigol - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 11/07/2021 15:24

Rio - A decisão do Flamengo de suspender Gabigol da partida contra a Chapecoense neste domingo, no Maracanã fez com que o jornalista Mauro Cezar Pereira reagisse com ironia. O Rubro-Negro terá a volta de Everton Ribeiro na partida.

"Gabigol suspenso? Ganhou o domingo de folga na prática. É cada uma, hein Flamengo...", escreveu o jornalista em seu perfil no Twitter.

O atacante foi suspenso por não ter se apresentado à delegação em Curitiba, após servir à Seleção, o artilheiro do Flamengo foi punido pela diretoria em um jogo, além de receber multa salarial, como apurou a reportagem.



Além de Gabigol, João Gomes, suspenso, e Rodrigo Caio, poupado, também estão fora da lista de relacionados e desfalcam o Flamengo contra a Chapecoense. Veja abaixo a lista de relacionados.