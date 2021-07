flamengo X Chapecoense - Campeonato Brasileiro - 11-07-2021 - Foto - Alexandre Vidal - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 11/07/2021 21:05 | Atualizado 11/07/2021 21:06

Em mais um jogo como interino no time profissional do Flamengo, Mauricio Souza venceu mais uma ao bater a Chapecoense no Maracanã. Após a missão cumprida, o jovem comandante passou o bastão para Renato Gaúcho, que estava no estádio e assistiu ao jogo em um dos camarotes.

Em entrevista coletiva, Mauricio Souza deu dicas para o técnico Renato Gaúcho, que irá fazer a estreia no comando do time na quarta-feira:

"Renato nem precisa de dicas, mas é tratar o grupo com carinho. É um grupo vitorioso, q se incomoda quando não atua bem. Estão se cobrando porque poderiam ter jogado melhor. Ele é extremamente vencedor. Trate com carinho porque eles querem sempre vencer"

Renato Gaúcho será apresentado oficialmente nesta segunda-feira, às 13h, em entrevista coletiva. Em seguida, ele comanda o primeiro treino no Ninho do Urubu.