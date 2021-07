Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 11/07/2021 20:10

Sob os olhares de Renato Gaúcho, que será apresentado oficialmente nesta segunda-feira, o Flamengo encarou a Chapeocense pela 11ª rodada do Brasileirão. Na beira do gramado, Mauricio Souza comandava o time, mas recebia instruções, através de um dispositivo eletrônico, do novo comandante rubro-negro.

Do camarote, Renato viu um Flamengo desorganizado, mas que conseguiu, mesmo assim, vencer o jogo e conquistar três pontos no Brasileirão. Chapecoense saiu na frente, após falha grotesca de Diego Alves, ms Arrascaeta e Michael, com dois belos gols, sobretudo o do camisa 19, conseguiram a virada para o Rubro-Negro.

O Flamengo não fez um primeiro tempo bom, mas, mesmo assim, conseguiu manter o domínio de jogo. A Chapecoense, desorganizada, conseguiu chegar a apenas uma vez com perigo ao gol rubro-negro. O time carioca foi quem teve mais chances de balançar a rede.

A primeira oportunidade foi aos cinco minutos: Filipe Luís apareceu pela esquerda e tocou para Pedro na entrada da área. O atacante passou de letra para Thiago Maia, que chegou batendo de primeira e obriga João Paulo a fazer a defesa em dois tempos.



Aos 26, com Everton Ribeiro, o Flamengo novamente assuntou a Chape. O meia apareceu pela direita, entrou na área e tocou de calcanhar para Isla. A bola saiu meio esquisita, mas boa o suficiente para o lateral tentar o cruzamento rasteiro. A bola foi rebatida pela defesa e voltou para o camisa 7, que bateu de primeira, tirando tinta da trave de João Paulo.



A Chapecoense tentava jogar no erro do Flamengo e, aos 30, quase tirou proveito. Léo Pereira vacilou e entregou a bola no pé de Anselmo Ramon. O atacante serviu a Fabinho, que ficou de cara para Diego Alves, mas não conseguiu deslocar o goleiro que fez grande defesa.

Aos 33, o Flamengo respondeu. Arrascaeta fez bela jogada na intermediária de ataque e deixou Lima no chão. O uruguaio tocou à frente, mas a zaga da Chape afastou parcialmente. Na sobra, Thiago Maia bateu de esquerda, por cima do gol de João Paulo.

Antes do fim da primeira etapa, o Rubro-Negro chegou mais uma vez com perigo. Pedro recebeu dentro da área e soltou um foguete de perna direita para bela defesa de João Pedro, que mandou para escanteio.

Para o segundo tempo, Mauricio Souza (com a supervisão de Renato Gaúcho), sacou Rodrigo Muniz e colocou Michael. A alteração deu mais mobilidade e velocidade ao ataque. O Flamengo cresceu no jogo e quase abriu o placar aos seis minutos. Arrascaeta cobrou escanteio na segunda trave e Gustavo Henrique cabeceou no canto direito do goleiro João Paulo, que fez defesa milagrosa.

Aos oito minutos, a Chapecoense contra golpeou e, se não fosse Filipe Luís, teria mexido no placar. Lima cobrou escanteio na primeira trave para Anderson Leite. Ele desviou de cabeça a bola em busca de Anselmo Ramon, mas o lateral do Flamengo, atento, se antecipou e evitou que o jogador da Chape completasse para o gol vazio.

Aos dez, foi a vez do Flamengo. Arrascaeta recebeu na esquerda, ajeitou a bola para a canhota e bateu de chapa em busca do canto direito de João Paulo, mas a bola não fez tanta curva e saiu em tiro de meta. O Rubro-Negro, aos 13, voltou a levar perigo ao time de Condá. Everton Ribeiro recebeu de Isla na direita e chegou na linha de fundo. Ele cruzou na segunda trave para Pedro. O atacante cabeceou no lado esquerdo de João Paulo, que conseguiu defender e evitar o primeiro gol do jogo.

Mas, aos 21, Diego Alves protagonizou um lance bisonho, falhou feio e entregou o ouro ao adversário. Busanello cobrou falta rasteiro e mandou no canto de Diego Alves. O goleiro não consegue segurar, soltou a bola na frente de Perotti, e o atacante teve o trabalho apenas de empurrar.

O Flamengo sentiu o golpe e ficou mais desorganizado. Mas, na base da vontade e da qualidade de algumas peças do elenco, o time não se dava por vencido e tentava o empate, que logo veio, mais precisamente aos 32 minutos. Isla chegou na linha de fundo e cruzou para Pedro. O atacante não conseguiu dominar e a bola sobrou para Arrascaeta, que bateu de primeira no canto esquerdo de João Paulo e pegou o goleiro no contrapé, que nem se mexeu.

Quando a torcida inda comemorava (nas redes sociais), o Flamengo conseguiu a virada, com um golaço de Michael. O camisa 19 invadiu a área, recebeu de Pedro, deixou Felipe Santana no chão, passa por mais dois, driblou o goleiro e marcou uma pintura para desempatar o duelo. Ao todo foram cinco adversários deixados para trás, um lance inesquecível do atacante.

Depois de conseguir a virada, o técnico Mauricio Souza promoveu mudanças para segurar o resultado: Isla e Arrascaeta saíram e Matheuzinho e Piris da Motta, respectivamente, entraram. O Flamengo conseguiu valorizar a posse de bola e conquistou a vitória, de virada, em casa, após duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro.

Agora, o Flamengo vira a chave e foca na Libertadores. Na quarta-feira, o Rubro-Negro, com Renato Gaúcho na beira do campo, encara o Defensa y Justicia, na Argentina, pelo jogo de ida da competição sul-americana. Antes, o novo técnico comandará treinos no Ninho do Urubu na segunda e na terça.