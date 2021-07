No desembarque em São Paulo na madrugada de terça para quarta, Gabi não sentiu desejo para ir a Curitiba - Lucas Figueiredo/CBF

Por Venê Casagrande

Publicado 11/07/2021 14:37 | Atualizado 11/07/2021 14:40

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para pegar a Chapecoense neste domingo, às 18h15, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Everton Ribeiro e Gabigol eram as dúvidas, pois estavam na final da Copa América pela seleção brasileira contra a Argentina no último sábado.

O meia foi relacionado e deve ser titular. Por outro lado, o atacante está fora do duelo, mas não por cansaço ou desgaste físico e, sim, por punição. Pelo episódio em junho, por não ter se apresentado à delegação em Curitiba, após servir à Seleção, o artilheiro do Flamengo foi punido pela diretoria em um jogo, além de receber multa salarial, como apurou a reportagem.

Além de Gabigol, João Gomes, suspenso, e Rodrigo Caio, poupado, também estão fora da lista de relacionados e desfalcam o Flamengo contra a Chapecoense. Veja abaixo a lista de relacionados.