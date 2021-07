Coluna do Venê

Ambiente pesado, guerra fria e cenário de terra arrasada: Rogério Ceni vive bastidores conturbados no Flamengo

Relacionamento do treinador com elenco não é dos melhores e clima está péssimo no Ninho do Urubu; comandante está insatisfeito com a falta de respaldo público da diretoria

Publicado há 20 horas