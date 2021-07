Rodinei - Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 18:05

Após empréstimo ao Internacional, Rodinei retornou ao Flamengo, clube ao qual pertence e, apesar dos bons números, não teve espaço com o técnico Rogério Ceni, demitido neste sábado. O jogador chegou ao clube carioca em 2016 e conquistou com o time dois Cariocas, um Campeonato Brasileiro e uma Libertadores, até ser emprestado por um ano ao Colorado.

O lateral-direito voltou ao rubro-negro com números superiores, inclusive, aos dois outros nomes da posição no elenco. Com sete assistências e dois gols pelo Internacional em apenas dez jogos como titular, Rodinei somou 870 minutos pelo time gaúcho, enquanto Matheuzinho concedeu oito assistências em 19 partidas como titular em 2021, tendo a média de 0,42 participação direta em gol por jogo, já o camisa 20 tem a média de 0,90.

Se comparado com Isla, os números de Rodinei são ainda melhores, já que o jogador chileno possui 13 jogos na titularidade do time rubro-negro e apenas uma assistência, ficando com a média de participação direta em gol abaixo de 0,1. Vale recordar que o time carioca é o atual campeão brasileiro e conquistou também os títulos cariocas e da Recopa, vindo em um melhor momento que o Internacional.

Rodinei deixou o Internacional em 23 de maio, há pouco mais de um mês e, ainda assim, é o atual líder colorado em assistências na temporada, ficando à frente de Edenilson e Maurício, empatados com apenas cinco assistências cada. O próximo confronto do Flamengo será neste domingo (11/7), às 18h15, contra a Chapecoense, no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão.