LázaroMarcelo Cortes / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 10/07/2021 13:56

Rio - Considerado uma das grandes promessas da base do Flamengo, o meia Lázaro está relacionado para a partida deste domingo contra a Chapecoense. O jogador, de 19 anos, havia sido liberado por Rogério Ceni para ser negociado e estava fazendo parte do elenco sub-20 do clube carioca.

O ex-treinador rubro-negro alegava que faltava intensidade para Lázaro e que esse era o motivo para não relacioná-lo para as partidas do elenco profissional do Flamengo.

As negociações pelo jogador se encerram na última semana. O clube interessado era o Huddersfield, da Inglaterra. A equipe desejava contar com o jogador por empréstimo de 12 meses, com opção de compra. Porém, as exigências do Flamengo não agradaram o clube europeu que desistiu do negócio.

Lázaro fez ao todo oito partidas como profissional do Flamengo, sendo oito na temporada passada e oito neste ano. Ele não marcou nenhuma vez no time principal do clube carioca.