Rodolfo Landim - Divulgação

Rodolfo LandimDivulgação

Por O Dia

Publicado 12/07/2021 09:31

Rio - A decisão da Copa América entre Brasil e Argentina que contou com a presença parcial de público desagradou os dirigentes do Flamengo. O Rubro-Negro tentou sem sucesso a liberação em alguns momentos e não conseguiu. Com isso, o clube carioca pretende intensificar seus esforços na CBF e na Prefeitura do Rio para ter a presença de torcedores em algumas partidas. As informações são do portal "UOL".

Publicidade

Apesar do sentimento de irritação, os dirigentes do Flamengo acreditam que ganharam mais força com o ocorrido para argumentar sobre o retorno ao público em suas partidas. O Rubro-Negro, no entanto, acredita que precisará de uma aliança com outros clubes para convencer a entidade máxima do futebol brasileiro.



No último sábado, a Conmebol divulgou comunicado no qual afirmou liberar público nas oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana. No entanto, é necessário que autoridades locais autorizem. A medida também foi vista como positiva pelo Flamengo.