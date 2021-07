Renato Gaúcho - Divulgação

Renato GaúchoDivulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 11/07/2021 15:24

O técnico Renato Gaúcho não comandará o Flamengo neste domingo, na partida contra a Chapecoense, mas estará no Maracanã e conversará com os jogadores antes de a bola rolar. O treinador dará o primeiro treino nesta segunda-feira e iniciará os trabalhos ao lado do auxiliar Alexandre Mendes, com quem trabalha há anos, mas ele quer mais um auxiliar no dia a dia rubro-negro: Thiago Gomes.

O que dificulta a "contratação" é que Thiago Gomes foi recém-efetivado a auxiliar permanente do Grêmio, o que dificulta o acerto. Rento Gaúcho, entretanto, não desistiu e conversará com Thiago para saber se ele está disposto a deixar o Tricolor para trabalhar com o comandante no Flamengo.

Nos tempos de Grêmio, Renato tinha ao seu lado Alexandre Mendes e Victor Hugo, profissional que já trabalhou no Flamengo, mas como preparador de goleiros.

Os demais setores da comissão técnica não sofrerão mudanças, e Alexandre Sanz assumirá a preparação física do elenco, que antes estava na responsabilidade de Danilo Augusto, profissional da comissão de Rogério Ceni.