Jackeline Petkovic está namorando Bruno Araújo Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 07:25 | Atualizado 22/04/2021 07:30

A apresentadora de TV Jackeline Petkovic está namorando o sertanejo Bruno Araújo. Para quem não ligou o nome à pessoa, a coluna explica: no fim do ano passado, Marlon, da dupla com o irmão Maicon, foi acusado pela então mulher de traí-la com a sua amiga Maria Clara, que na época, era casada com o sertanejo Bruno Araújo, parceiro musical de Marlon.

Na época, a confusão foi crescendo até que Marlon assumiu o romance com Maria Clara. Os dois, aliás, esperam Benício, o primeiro filho do casal.