posto móvel itinerante do Ipem-RJ em Itaguaí realiza a verificação de cerca de 16 caminhões por dia, e já emitiu mais de 250 certificados - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 10:29

Rio - Caminhoneiros têm a oportunidade de agilizar a liberação do Certificado de Verificação de Cargas Sólidas que fazem o transporte de carga em caminhões basculantes. Isto porque o Posto Móvel itinerante do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (Ipem-RJ), localizado no posto Shell, em Itaguaí (próximo da Nuclep), na Baixada Fluminense, está instalado e recebe os profissionais de maneira mais facilitada, sem a necessidade de deslocamento aos antigos postos de verificação.