Com vacinação mais veloz, Estados não têm alta nas mortes por covid pela 1ª vez - Foto: Arquivo

Com vacinação mais veloz, Estados não têm alta nas mortes por covid pela 1ª vezFoto: Arquivo

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 10:28 | Atualizado 09/07/2021 14:32

Rio - A prefeitura do Rio apresentou o calendário de vacinação contra a covid-19 da próxima semana, que será realizado de maneira diferente das anteriores, sem a previsão de repescagem por idade. A mudança acontece após uma preocupação do município de reduzir o comportamento de pessoas que tentam optar por não se vacinar na data correta , como estratégia para escolher o imunizante.

Durante a apresentação do 27° Boletim Epidemiológico do Rio, o secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz, explicou que pode acontecer uma futura repescagem após a prefeitura completar o esquema vacinal de toda a faixa etária.

Publicidade

“A gente acelerou o calendário e por isso não há período de repescagem na próxima semana. Esse é um padrão que estamos utilizando na secretaria, a gente aumenta a frequência de repescagem no final de cada grupo então muito provavelmente no final do grupo dos 30 a gente também deve ter repescagem”, afirmou.

O calendário planejado até o fim da próxima semana atende a pessoas de até 37 anos. De segunda-feira (12) a sábado (17), além da vacinação por idade, será feita apenas a repescagem para pessoas com deficiência. Gestantes, puérperas e lactantes também podem se vacinar na próxima quinta-feira (14).

Publicidade

O superintendente de Vigilância em Saúde do Rio, Márcio Garcia, alertou que é preciso ampliar a vacinação contra a covid-19 entre pessoas com deficiência , que podem se vacinar preferencialmente no horário da tarde, a partir da próxima segunda-feira até sábado.

fotogaleria

Publicidade

“Nós faremos uma repescagem durante a semana toda exclusiva para as pessoas com deficiência. Precisamos ampliar a vacinação neste público, então pessoas com deficiência podem se vacinar preferencialmente no turno da tarde”, disse.

Vacinação segue firme no Rio

Publicidade

Nesta sexta-feira (9) o calendário é para homens com 40 anos. No sábado será dia de repescagem por idade e pessoas de 40 anos ou mais podem se proteger contra a covid-19.



O estoquista Cleber Andrade, de 40 anos, tomou a sua primeira dose nesta sexta e afirmou que anseia pela volta da normalidade. "Como todo cidadão, queremos a nossa rotina de volta. Eu considero que receber o imunizante hoje representa uma ocasião para a rotina voltar ao normal quando antes", disse.

Publicidade

Quem também foi imunizado nesta sexta foi o empresário Jefferson Azeredo, de 40 anos, que mora na Tijuca, na Zona Norte do Rio. Ele disse que o atendimento no posto foi rápido e tranquilo. "Eu fiquei feliz, tomei a vacina que desejava e considero que estou um pouco mais protegido”, disse.

O município do Rio passou por uma semana decisiva em relação a vacinação contra a covid-19. Na quarta (7), foram vacinadas 81 mil pessoas, o que mostra o ritmo acelerado da campanha na cidade. A média de aplicação de doses até o final de maio era 30 mil por dia. Com a aceleração da imunização, a capital fluminense conseguiu alcançar 50% da cobertura vacinal de toda a população. Se for considerado apenas as pessoas maiores de idade, a taxa de proteção contra a covid-19 é de 64,3%.