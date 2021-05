o total de pessoas com deficiência vacinadas é de aproximadamente 11,6 mil, de acordo com o somatório de dados disponíveis no Painel Rio Covid-19 e no Vacinômetro do estado Daniel Castelo Branco

Publicado 20/05/2021 14:37 | Atualizado 20/05/2021 14:56

Rio - Apenas 6.787 pessoas com deficiência receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 desde o começo da campanha para os grupos prioritários, iniciada em abril. Essa população é estimada em 297.032 pessoas com idade entre 18 e 59 anos, entre elas, indivíduos com deficiência física, auditiva, intelectual, psicossocial, visual, múltipla e pessoas com transtorno do espectro autista. Os dados de pessoas imunizadas foram verificados a partir do Painel Rio Covid-19, na manhã desta quinta-feira (20). A estimativa deste público foi calculada a partir do Censo de 2010 do IBGE.



O número de vacinados representa apenas 2,28% do total dessa população na capital fluminense. De acordo com o Vacinômetro da Secretaria de Estado de Saúde (SES), foram distribuídas 4863 vacinas até quarta-feira (19) no posto do Maracanã. Entre o perfil da população imunizada estão: pessoas com síndome de down, Transtorno do espectro autista (TEA) e paralisia cerebral.



Somados os dados verificados nos portais das duas secretarias, o total de pessoas com deficiência vacinadas é de 11.650. Se for considerado este número, apenas 3,92% dessa população recebeu a primeira dose do imunizante.



De acordo com o calendário de vacinação contra covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) desta quinta-feira (20), pessoas com deficiência que possuem 39 anos ou mais e ainda não foram vacinadas, devem procurar o posto de vacinação mais próximo para tomarem a primeira dose.



A Secretaria Municipal de Saúde foi procurada na tarde desta quinta-feira (20) para responder se a campanha para este público seria estendida, mas não houve retorno até o momento de finalização da reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.

Segundo o IBGE, o número de pessoas de todas as idades com deficiência, em 2010, foi estimado em 452.104. Confira abaixo a quantidade separado por perfil:

Deficiência física - 27% - 122.068

Deficiência visual - 42% -189.884

Deficiência auditiva - 15% - 67.816

Deficiência intelectual/ psicossocial - 16% - 72.337