Três criminosos são presos com carga de drogas que iria abastecer comunidade da Região dos LagosReprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 10:01

Rio - Policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) prenderam três criminosos com uma carga de drogas que iria abastecer comunidade da Região dos Lagos durante operação na manhã desta sexta-feira, na RJ-106, na Serra do Mato Grosso.

De acordo com a corporação, o material entorpecente, que saiu do Complexo da Maré, tinha como destino a cidade de Búzios.

