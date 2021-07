O furto de água é crime tipificado no artigo 155 do Código Penal. - Divulgação

O furto de água é crime tipificado no artigo 155 do Código Penal.Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 08:48

Rio - Uma equipe de Segurança Patrimonial da Cedae desfez, nesta semana, três ligações clandestinas de água nos bairros de Botafogo, Turiaçu e Penha, nas Zonas Sul e Norte do Rio. Em atuação conjunta com a 10ª DP (Botafogo), nesta terça-feira, técnicos da companhia removeram 'gatos' em um imóvel invadido na Rua Real Grandeza, em Botafogo. O caso foi registrado na própria delegacia.

No mesmo dia, no bairro de Turiaçu, na Zona Norte, uma ligação clandestina foi retirada na Rua Pereira Leitão. A irregularidade abastecia duas residências que possuem duas caixas d’água com capacidade para armazenar 1.000 litros de água cada.

Já na segunda-feira, um 'gato' utilizado por um quiosque de açaí foi desfeito na Rua Engenheiro Francisco Passos, na Penha. A operação contou com o apoio da Seop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), Polícia Militar, Guarda Municipal, Comlurb e Light.