Fuzil e drogas foram apreendidos - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Fuzil e drogas foram apreendidosREPRODUÇÃO DE VÍDEO

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 07:42 | Atualizado 09/07/2021 07:46

Rio - Policiais militares do 14º BPM (Bangu) e criminosos trocaram tiros na madrugada desta sexta-feira (9) na comunidade do Rebu, em Senador Camará, Zona Oeste do Rio. O grupo suspeito fugiu e deixou um fuzil 5.56 e pacotes de drogas, apreendidos pelos agentes.

Segundo a PM, uma equipe patrulhava a Rua Eugênio de Paiva quando se deparou com homens fortemente armados. Houve confronto e os criminosos fugiram em direção a Rua da Galileia. Moradores relataram o tiroteio ainda de madrugada, por volta das 4h. A Estrada do Taquaral chegou a ser fechada durante um período da manhã. Não há registro de feridos.

Publicidade