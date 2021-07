Tainá Romão foi vítima de uma tentativa de homicídio a caminho do trabalho, em Jacarepaguá - REPRODUÇÃO FACEBOOK

Por Yuri Eiras

Publicado 09/07/2021 08:43 | Atualizado 09/07/2021 09:10

Rio - A promotora de vendas Tainá Romão, que sofreu uma tentativa de feminicídio pelo ex-namorado em Jacarepaguá, no último sábado (2), segue internada em um hospital particular da Tijuca. Segundo a família, ela apresentou uma pequena complicação bacteriana nos últimos dias, mas o quadro é estável e Tainá conversa normalmente com os acompanhantes. Ela foi atingida por 12 perfurações de faca. Felipe Mariotti, o autor do crime, foi preso pela polícia.

Tainá Romão sofreu o ataque a caminho do trabalho, em Jacarepaguá, na manhã do último sábado (2). Segundo testemunhas, Felipe estava de carro e fugiu em direção à Cidade de Deus. Ela sofreu 12 perfurações de faca no braço esquerdo e no colo e foi socorrida por pessoas que passavam no local. Tainá foi encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, e de lá transferida novamente para uma unidade particular.

Felipe Mariotti Gomes da Silva, suspeito de ter tentado matar a ex-namorada, se entregou à polícia na noite de domingo (4). Ele já havia praticado ataques contra Tainá e tinha inclusive uma medida protetiva que o impedia de se aproximar da jovem. O caso está na Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá.