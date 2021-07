Polícia prende quadrilha que aplicava golpes com cartões de crédito no Recreio - Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 10:29 | Atualizado 09/07/2021 11:28

Rio - Policiais civis da 40ª DP (Honório Gurgel) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira, quatro pessoas acusadas de aplicar golpes e fraudes com dados e cartões de créditos de vítimas. A quadrilha foi localizada em um apartamento no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, onde os agentes encontraram uma verdadeira central de telemarketing.

No momento da prisão, duas pessoas faziam contatos telefônicos com supostas vítimas. Os policiais apreenderam telefones celulares, anotações, máquinas de cartão de crédito e outros objetos utilizados no golpe.

Segundo os agentes, a fraude consistia na obtenção dos dados bancários das vítimas. A partir dessas informações, integrantes da quadrilha entravam em contato com os proprietários dos cartões, se passavam por administradoras do referido cartão de crédito e informavam que havia irregularidades nas compras.

O golpe se concretizava quando a vítima acreditava que seu cartão teria sido fraudado e repassava aos criminosos senhas e dados pessoais. De posse dessas informações, o grupo enviava à casa da pessoa um motoboy para pegar o suposto cartão fraudado. Com os dados da vítima, a quadrilha efetuava transações financeiras como saques, transferências por meio de PIX, empréstimos e compras.

Os presos responderão por estelionato e organização criminosa.