Por O Dia

Publicado 09/07/2021 11:46 | Atualizado 09/07/2021 11:50

Rio - Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) salvaram a vida de um bebê de 22 dias, nesta quinta-feira em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Os agentes faziam patrulhamento pela Rua Soldado Elizeu Hipólito quando se depararam com um casal com uma menina no colo apresentando sinais de engasgo e coloração anormal.

De acordo com a PM, os policiais socorreram a recém nascida e realizaram as manobras de salvamento. Após ser socorrida, a bebê voltou a respirar, mas precisou de atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sepetiba, também na Zona Oeste.