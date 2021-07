Foto de Maicon Rocha, assistente social e navegador de pacientes no Hospital da Mulher; Dr. Marcelo Queiroga, ministro da Saúde; Dra. Sandra Gioia, responsável pelo programa e Dra. Ana Cristina Pinho; diretora geral do Instituto Nacional do Câncer. - Divulgação

Foto de Maicon Rocha, assistente social e navegador de pacientes no Hospital da Mulher; Dr. Marcelo Queiroga, ministro da Saúde; Dra. Sandra Gioia, responsável pelo programa e Dra. Ana Cristina Pinho; diretora geral do Instituto Nacional do Câncer.Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 14:19 | Atualizado 09/07/2021 14:41

Rio - A cidade São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi premiada pelo Ministério da Saúde na 1ª Edição do Prêmio Prevenção e Controle do Câncer, ocorrido nesta segunda-feira, devido ao Programa da Navegação de Pacientes com Câncer de Mama. O projeto foi criado para melhorar as condições de pessoas em situação de vulnerabilidade social e com baixo acesso aos atendimentos oncológicos. A ideia foi aprovada pelo prefeito Dr. João e pela secretária de Saúde Marcia Lucas.