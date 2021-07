Polícia Civil montou uma Força-tarefa para investigar as denúncias de abuso sexual - Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 15:30

Rio - Representantes da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA) da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio afirmam que o Centro de Socioeducação Gelso de Carvalho Amaral, na Ilha do Governador, não é adequado para atender as 19 meninas transferidas unidade socioeducativa feminina Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, no último fim de semana, após denúncias de abuso sexual na unidade do Degase . Segundo foi observado em vistoria, número de agentes mulheres é insuficiente e não há acompanhamento educacional e psicológico.