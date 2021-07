Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro é responsável por entregar vacinas aos municípios - Arquivo - Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 11:44

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realizou nesta sexta-feira (9) e finaliza neste sábado (10), a entrega de 274.024 doses de vacinas contra a covid-19 aos 92 municípios do estado. Ao todo, serão distribuídas 172.824 doses da Pfizer para primeira aplicação, e 101.200 doses da CoronaVac, divididas para primeira e segunda aplicação, ou seja, 50.600 para a primeira dose e 50.600 para a segunda.

Os municípios do Rio de Janeiro e São Gonçalo fizeram a retirada diretamente na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói. Vans e caminhões foram utilizados às 7h de hoje (10) para retirar os imunizantes do CGA para entregar os imunizantes aos municípios das regiões Metropolitana I e II, Médio Paraíba, Serrana, Centro Sul e Baixada Litorânea, com escolta da Polícia Militar .Às 8h, três helicópteros levaram as vacinas para as regiões da Costa Verde, Norte e Noroeste, sendo uma aeronave da Saúde, uma do Governo do Estado e uma do Corpo de Bombeiros.

“A cada remessa de vacinas enviada aos municípios, se aproxima o alcance da imunização coletiva. Mas, para isso, é necessário que a população retorne aos postos para a segunda dose” afirmou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

A SES esclarece que não há previsão de doses extras para garantir a 2ª dose da CoronaVac caso o município use todas na primeira aplicação. Todo o volume de distribuição é feito de forma proporcional e igualitária. A SES também ressaltou a necessidade da priorização da repescagem de pessoas dos grupos prioritários já atendidos pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) nas distribuições anteriores, dando continuidade à campanha conforme recomendações da terceira edição do Calendário Único de Vacinação do Estado do Rio de Janeiro.



Calendário Único

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) publicou no dia 2 de julho a terceira edição do Calendário Único de Vacinação contra Covid-19 do Estado. A nova edição acelera as datas de imunização dos grupos por faixa etária, prevendo o término da aplicação da primeira dose até o fim de agosto.

O Calendário Único em vigor foi pactuado com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems), com o objetivo de padronizar as ações de imunização nos 92 municípios do estado. Ele respeita as especificidades de cada município. Assim, algumas cidades podem estar um pouco mais adiantadas que outras, mas há uma faixa etária a ser vacinada em períodos específicos. Novas pactuações poderão ser realizadas conforme a velocidade da chegada das vacinas ao estado.