Rio de Janeiro

Policial de folga é baleado ao impedir roubo na Zona Oeste

Militar foi socorrido para o Hospital Municipal Rocha Faria e segue estável. Após o crime, um homem baleado deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Mendanha em um carro com as mesmas características do veículo envolvido na tentativa de roubo

Publicado 09/07/2021 20:26 | Atualizado há 13 horas