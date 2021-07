O soldado Allan da Silva Vigna, de 32 anos, morreu durante o Curso de Operações Especiais (Coesp) do Bope - Reprodução

O soldado Allan da Silva Vigna, de 32 anos, morreu durante o Curso de Operações Especiais (Coesp) do BopeReprodução

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 11:19 | Atualizado 10/07/2021 14:26

Rio - O soldado Allan da Silva Vigna, de 32 anos, morreu durante o Curso de Operações Especiais (Coesp) do Bope. Segundo a PM, ele teve um mal súbito enquanto participava de uma travessia aquática realizada em Ribeirão das Lajes, em Piraí, no Sul Fluminense, durante a tarde de sexta-feira (9).



Ele teria sofrido hipotermia ao entrar em um lago, cuja temperatura estaria a -15 graus celsius, de acordo com informações preliminares. A Polícia Militar foi procurada pelo DIA para confirmar as informações, mas não deus mais detalhes. Segundo a corporação, que emitiu uma nota de pesar pelo falecimento, a causa da morte foi um mal súbito. Nas redes sociais, o Bope também prestou solidariedade a parentes e amigos do militar.

Publicidade

Na postagem do Bope, amigos e companheiros de serviço também prestaram homenagens. Ele se referem a Allan Vigna pelo apelido de 'Chinelo'. "Uma pessoa pura de coração, que tinha um grande futuro pela frente. Vai em paz, meu amigo... Será sempre lembrado Allan (chinelo)".

Outro colega também deu o relato sobre o soldado "A sociedade perde um ser humano exemplar de um coração gigante! Quem teve a honra de conhecê-lo sabe a dor que está sendo nessa sua partida inesperada, Allanzinho (chinelo). Meus sentimentos aos familiares", lamentou.

Publicidade

fotogaleria

Publicidade

A PM informou que, durante o incidente, o policial foi socorrido pela equipe de instrução e recebeu atendimento dos profissionais de saúde que acompanhavam o curso, mas não respondeu aos procedimentos de primeiros socorros. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necrópsia e um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para averiguar as circunstâncias do fato.

O soldado Vigna era lotado no Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) desde 2019 quando concluiu o Curso de Ações Táticas (CAT) e estava no Bope há cinco anos e meio. A família está sendo acolhida pela corporação. Ele deixa esposa.



Cabo morreu durante treinamento do Bope em 2018



Em novembro de 2018 aconteceu um caso semelhante ao de Carlos Henrique de Paula Nibbering, de 29 anos. Ele sofreu mal súbito em um exercício de instrução do treinamento do Coesp, o mesmo curso, realizado em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio.



O cabo do Bope chegou a ser levado para o Hospital Municipal São Francisco Xavier, no mesmo município, mas morreu após uma parada cardíaca.