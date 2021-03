Polícia Civil apreendeu com 'Almôndega' uma pistola, carregadores, munições, granada, além de fardamento completo semelhante ao usado pelo BOPE Divulgação/Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 15:15 | Atualizado 28/03/2021 15:31

Rio - Após receber informações do setor de inteligência, equipes da 32ªDP (Taquara) prenderam em flagrante, neste domingo, Pedro Henrique da Mota Costa, conhecido como Almôndega, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Policiais civis encontraram com ele uma pistola Glock, carregadores, munições, granada, além de fardamento completo assemelhado ao usado pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE/RJ).



De acordo com as investigações, Almôndega seria homem de confiança de Wellington da Silva Braga, o ”Ecko”, e exercia a função de liderar e articular as retomadas de territórios da milícia Liga da Justiça ao lado de Francisco Anderson da Silva Costa, o ”Garça ou PQD”.

Ainda segundo as investigações, Almôndega e Garça, juntamente com demais comparsas, protagonizavam a invasão de território, determinada por Ecko, às comunidades Santa Marina e Teixeiras, na Taquara, Zona Oeste, nas últimas semanas. A prisão deve pôr fim ao intenso confronto e disputa territorial que vem ocorrendo nas referidas localidades, em Jacarepaguá.

Em nota, a Polícia Civil disse que Almôndega foi surpreendido durante a ação logo nas primeiras horas do dia, de modo que não houve a possibilidade do investigado de exercitar qualquer tipo de reação ante abordagem empregada pela equipe. Após as medidas de praxe, o preso será encaminhado a Polinter.