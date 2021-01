Carro bate em posto de gasolina REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 11:49 | Atualizado 18/01/2021 14:18

Rio - Um posto de gasolina explodiu, na tarde de domingo, na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu após um suspeito tentar fugir em um carro roubado e bater em uma bomba de combustível. O homem, que não teve o nome divulgado, foi preso.

Segundo a corporação, policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados por conta de um roubo de carro na Avenida Brasil. A vítima informou aos agentes que um dos assaltantes fugiu a pé e um segundo fugiu com o carro, no sentido Zona Oeste.

Publicidade

O carro foi encontrado no posto de gasolina. Ainda segundo a polícia, o suspeito tentou fugir quando foi abordado pelos policias e bateu na bomba de combustível.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e o fogo controlado. A ocorrência foi registrada na 35ª DP (Campo Grande).