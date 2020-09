'Ele não está se recuperando', diz companheiro de enfermeiro baleado em ônibus na Avenida Brasil

DIA, que a vítima não está se recuperando. Rio - Renan Moreira, de 24 anos, marido de Luiz Otávio Silva, de 27 anos, enfermeiro baleado na cabeça durante um assalto a ônibus na Avenida Brasil , na altura de Guadalupe, Zona Norte do Rio, na noite desta terça-feira, contou em entrevista ao, que a vítima não está se recuperando.

"A notícia que eu tenho dos médicos não é boa. Ele não está se recuperando. O Luiz passou por uma cirurgia para tirar a bala da cabeça e ficou em estado gravíssimo. A família dele está em choque", afirmou Renan, que está sendo amparado na casa de uma amiga.

Galeria de Fotos Enfermeiro é baleado na cabeça em assalto a ônibus na Zona Norte Reprodução Enfermeiro é baleado na cabeça em assalto a ônibus Reprodução

O companheiro da vítima informou ainda que os dois estão juntos há um ano e que moram no bairro Santa Sofia, em Seropédica. Além disso, falou um pouco da rotina de Luiz. "Ele trabalha em um hospital em Niterói, sai todo dia às 4h20 para trabalhar. Ele começou esse ano uma faculdade à distância para se especializar mais em enfermagem. Ele é muito estudioso", continua.

Sobre o momento do assalto, Renan relata o que os outros passageiros do ônibus, da linha 712, que liga Coelho Neto a Seropédica, o contaram. "Me disseram que ele estava sentado com o fone no ouvido, como ele sempre faz, quando anunciaram o assalto. Ele estava de cabeça baixa e não percebeu, aí gritaram "pega o Iphone e dá um tiro na cabeça dele", foi essa crueldade que fizeram com ele", finalizou.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram à Avenida Brasil, próximo ao Shopping Guadalupe, para verificar a ocorrência. No local, os policiais encontraram duas pessoas informando que dois criminosos entraram no ônibus e roubaram os passageiros.

Ainda segundo a PM, os bandidos conseguiram fugir do local. O caso foi registrado na delegacia de Ricardo de Albuquerque.