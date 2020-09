Enfermeiro é baleado na cabeça em assalto a ônibus na Zona Norte

Rio - Um homem foi baleado na cabeça durante um assalto a ônibus, na noite desta terça-feira, na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, Zona Norte do Rio. O enfermeiro Luiz Otávio, de 27 anos, estava voltando do trabalho quando os bandidos anunciaram o assalto.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram à Avenida Brasil, próximo ao Shopping Guadalupe, para verificar a ocorrência. No local, os policiais encontraram duas pessoas informando que duas pessoas entraram no ônibus e roubaram os passageiros.

Ainda segundo a polícia, os criminosos fugiram.

"Na hora do assalto, ele com o fone no ouvido, não prestou atenção que era um assalto e quando se deu conta, ficou nervoso e um dos rapazes falou para o outro ‘dá logo um tiro na cabeça dele’. Acho que foi o momento do disparo e no caso pegaram o aparelho de telefone dele", contou um amigo da vítima em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

Equipes do Corpo de Bombeiros socorreram Luiz e ele foi levado para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha e segundo a unidade hospitalar, ele foi atendido e está na sala de trauma, entubado, em estado grave.