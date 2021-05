Operação da Polícia Civil no Jacarezinho tem policiais e passageiros do MetrôRio baleados Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 09:10 | Atualizado 07/05/2021 09:12

Rio - A operação policial realizada nesta quinta-feira (6) no Jacarezinho, que resultou na morte de 25 pessoas, incluindo o policial civil André Frias, pode ter sido vazada momento antes de acontecer. Os agentes apreenderam documentos com timbre do Ministério Público dentro de uma casa onde criminosos foram baleados e mortos. O imóvel é apontado como o principal refúgios dos traficantes. Os papéis detalhavam toda a investigação que resultou na operação Expertis.

A ação é tratada como a mais sangrenta no Estado do Rio. De acordo com o delegado Felipe Curi, diretor do Departamento-Geral de Polícia Especializada, os 24 suspeitos mortos eram envolvidos com o tráfico de drogas. Segundo ele, três suspeitos eram alvos da operação.

“A investigação é realizada há 10 meses. Nesse curso, identificamos que o tráfico vinha aliciando crianças e adolescentes. Durante a investigação, a gente identificou uma série de crimes. Algumas pessoas eram executadas pelo chamado "Tribunal do Tráfico" e não podiam ser enterradas por seus familiares", explicou o delegado.

Em junho do ano passado, o Superior Tribunal Federal (STF) determinou que as operações policiais nas comunidades do Rio durante a pandemia deveriam ser realizadas em caráter excepcionais e informadas ao Ministério Público Estadual com antecedência.

O MPRJ informou que as operação Expertis foi avisada, mas não se pronunciou sobre os documentos encontrados na comunidade. A divulgação dos documentos encontrados na comunidade foi feita pelo portal Metrópoles e confirmada pelo O DIA.

A Polícia Civil vai apurar se o suposto vazamento de informações pode ter colaborado para que os traficantes montassem uma barreira para impedir o acesso dos agentes.

