Renan Cardoso do Valle é apontado como chefe do tráfico de drogas do Morro do Dezoito Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 06:56 | Atualizado 13/04/2021 07:25

Rio - Apontado como chefe do tráfico de drogas no Morro do Dezoito, em Água Santa, Zona Norte do Rio, Renan Cardoso do Valle foi preso na noite desta segunda-feira (12), pela Polícia Civil.

Renan era foragido da justiça e respondia pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e homicídios. Ele foi localizado por agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) dentro de um hospital da Zona Norte do Rio.

Publicidade

Segundo a polícia, ele estava internado na unidade depois de ter sido baleado em uma guerra pela disputa de território entre traficantes do Comando Vermelho e a milícia que domina o Morro do Fubá.

Renan, segundo investigações da polícia, é aliado dos traficantes Horácio Pereira de Jesus, o HO, e Bruno Gomes Teixeira, o PT. Juntos, teriam orquestrado invasões em comunidades da Praça Seca, na Zona Oeste.