Os agentes da DPCA encontraram o suspeito em Pendotiba, Niterói Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 12:45

Rio - Acusado de estuprar as próprias filhas e netos ao longo de mais de 30 anos, um idoso de 75 anos, foi preso, na manhã deste sábado, em Niterói, na Região Metropolitana, por policiais da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói.

De acordo com a polícia, as investigações começaram após um dos filhos denunciar que o idoso estaria abusando o neto, de apenas seis anos. O crime foi comunicado pelos pais do menino. Depois disso, outros membros da família tomaram coragem para denunciar na delegacia, o mesmo delito executado por décadas.

O suspeito foi capturado em casa, em Pendotiba, e contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva, expedida pela 1ª Vara Criminal de Niterói.