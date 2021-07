Pedro, de 19 anos, está em coma - Reprodução TV Globo

Pedro, de 19 anos, está em comaReprodução TV Globo

Por Anderson Justino

Publicado 08/07/2021 10:52 | Atualizado 08/07/2021 10:58

Rio - Ainda é grave o estado de saúde do rapaz de 19 anos esfaqueado por um motorista de aplicativo de passageiros no fim de semana, na Zona Norte do Rio. Pedro China de Lima está em coma no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Familiares do rapaz pedem por justiça.

Publicidade

Segundo familiares, o motorista do carro atingiu a vítima com golpe de canivete e fugiu sem prestar socorro. Antes, os dois entraram em luta corporal.

Em depoimento, a família contou que Pedro, a mulher, a avó e a filha do casal usaram o aplicativo de passageiros para retornar de uma festa em Guadalupe. No trajeto, o rapaz iniciou uma discussão com a mulher e este fato irritou o motorista. O rapaz estacionou o carro e pediu para que todos saíssem do veículo alegando que a corrida seria encerrada.

Publicidade

A avó do passageiro também foi esfaqueada, mas se feriu sem gravidade.

O motorista fugiu levando documentos e bolsas das vítimas. O material foi encontrado no dia seguinte, na linha férrea, nas proximidades da estação de Cascadura, na Zona Norte. A família afirmar que todos os documentos estavam na bolsa, mas o dentro que estava na carteira não apareceu.

Publicidade

Em entrevista à TV Record, a irmã do rapaz, Beatriz China, pediu justiça. Ainda abalada, a jovem aguarda pela recuperação do irmão.

"A gente só quer que a justiça seja feita. Ele esfaqueou meu irmão, furou o pneu da minha moto e fugiu. Tudo isso em troco de nada", desabafou.

Publicidade

O motorista pode ser indiciado por tentativa de homicídio, agressão e furto.