Delegacia de Ricardo de Albuquerque, 31ª DP - Divulgação

Delegacia de Ricardo de Albuquerque, 31ª DPDivulgação

Por Anderson Justino

Publicado 07/07/2021 10:55 | Atualizado 07/07/2021 13:03

Rio - A Polícia Civil está à procura de um motorista de aplicativo de passageiros suspeito de esfaquear um jovem de 19 anos. Segundo informações, o caso ocorreu na noite do último sábado entre os bairros de Guadalupe e Coelho Neto, na Zona Norte do Rio. O autor da facada já foi identificado, mas ainda não se apresentou na delegacia.

fotogaleria

Publicidade

Nesta quarta-feira a polícia vai ouvir mais uma testemunha que presenciou as agressões. O depoimento está marcado para acontecer na parte da tarde.

De acordo com investigadores da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), o passageiro Pedro China de Lima, ainda está internado no Hospital Estadual Carlos Chagas (HECC), em Marechal Hermes. Ele teve o fígado e diafragma perfurados e está em coma. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o quadro dele é estável.

Publicidade

Em depoimento à polícia, familiares contaram que o desentendimento entre Pedro e o motorista ocorreu logo depois de uma discussão entre o jovem e a mulher. Com o episódio, o motorista pediu para que eles saíssem do carro e que finalizaria a corrida. O casal vinha de uma festa. Dentro do carro também estavam a avó dele e a filha do casal, de nove meses.

Já fora do carro, os dois entraram em luta corporal e Pedro foi atingido por um canivete. A avó do rapaz, que também estava no local, também se feriu, mas sem gravidade. O motorista ainda perfurou o pneu da moto usada pela irmã de Pedro e o cunhado que vinha logo atrás e tentaram separar a briga.

Publicidade

O homem fugiu levando bolsas e documentos que estavam dentro do carro. No dia seguinte, os documentos foram encontrados na linha férrea, na altura da estação de Cascadura. A família diz que o dinheiro que estava na carteira foi levado.

O motorista pode responder por tentativa de homicídio, furto e agressão. Não há mandado de prisão contra ele. A polícia espera que ele se apresente de forma espontânea para dar a sua versão sobre o fato.

Publicidade

Procurada, a empresa de aplicativo Uber disse que "considera inaceitável o uso de violência. Esperamos que motoristas parceiros e usuários não se envolvam em brigas e discussões e que contatem imediatamente as autoridades policiais sempre que se sentirem ameaçados".

VEJA A NOTA NA INTEGRA

Publicidade

A Uber considera inaceitável o uso de violência. Esperamos que motoristas parceiros e usuários não se envolvam em brigas e discussões e que contatem imediatamente as autoridades policiais sempre que se sentirem ameaçados.

Este tipo de comportamento configura violação aos termos de uso da plataforma e as contas dos envolvidos foram suspensas, enquanto aguardamos pelas apurações. A empresa está colaborando com as autoridades nas investigações, na forma da lei.

Publicidade

Cabe ainda ressaltar que, em todas as viagens, tanto os motoristas parceiros quanto os usuários estão cobertos por um seguro da Uber para acidentes pessoais.

Como parte do processo de cadastramento para utilizar o aplicativo da Uber, todos os motoristas passam por uma checagem de antecedentes criminais realizada por empresa especializada que, a partir dos documentos fornecidos pelo próprio motorista e com consentimento deste, consulta informações de diversos bancos de dados oficiais e públicos de todo o País em busca de apontamentos criminais, na forma da lei.