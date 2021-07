Operação mira empresas de reciclagem que compram materiais metálicos roubados - Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 12:18 | Atualizado 07/07/2021 15:55

Rio - A Polícia Civil realizou nesta quarta-feira (7) uma ação para combater a receptação de materiais metálicos, principalmente cobre, em depósitos de reciclagem. A operação 'Caminho do Cobre' aconteceu na capital e na Baixada Fluminense. Pelo menos sete pessoas acabaram presas em flagrante. Mais de R$ 200 mil em dinheiro foram apreendidos.

A investigação da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) revelou um esquema que envolve donos de ferros-velhos que compram materiais metálicos de forma ilícita, das mãos de usuários de drogas e ex-funcionários de concessionárias fornecedoras de energia e outros serviços.

Esse material era revendido para grandes empresas do ramo de reciclagem, em meio a outros tipos de produtos.



As recicladoras, por sua vez, após aquisição e reaproveitamento do material proveniente dos ferros-velhos, os transformam em nova matéria-prima a ser revendida a grandes empresas do ramo da metalurgia.



"A operação policial visou debelar o topo da cadeia criminosa de receptação de cabos de cobre e demais equipamentos das concessionárias de serviços públicos (baterias estacionárias, cabos de fibra ótica, materiais de ferrovias geradores, transformadores e placas metálicas), bem como elucidar a forma como as negociações ilegais são escamoteadas para aparentar origem lícita", explica a polícia.



A subtração de cabos de cobre e demais equipamentos pertencentes a concessionárias, além de afetar a continuidade da prestação de serviços essenciais, ainda geram sérios riscos à população em geral, sendo certo que aquele que adquire materiais provenientes de furto do patrimônio de concessionárias de serviços públicos estão sujeitos à pena de 02 a 08 anos de reclusão, além da possibilidade de responsabilização criminal por outros delitos, aplicação de multa e interdição do estabelecimento comercial.

Além da DRF, a operação contou com o apoio das especializadas do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE).