Polícia Civil identifica homem que matou mulher e esfaqueou sogros e crianças em São GonçaloReprodução

Por Carolina Freitas

Publicado 08/06/2021 15:18 | Atualizado 08/06/2021 15:47

Marcus Vinícius Lemos Batista, de 42 anos. De acordo com o delegado Mário Lamblet, da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), unidade que investiga o caso, o criminoso não possuía antecedentes criminais. Rio - A motivação para a morte de Ana Caroline Felício, de 29 anos, teria sido ciúmes por conta do relacionamento desgastado entre ela e seu assassino,, de 42 anos. De acordo com o delegado Mário Lamblet, da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), unidade que investiga o caso, o criminoso não possuía antecedentes criminais.

Além disso, Lamblet disse que está investigando se Marcus já estava na casa no momento do crime, ou se chegou depois que todos estavam dormindo. Na residência, localizada no bairro Laranjal, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, havia seis pessoas: Ana Caroline, que foi a vítima fatal, sua filha Emylle Vitória, de 5 anos, seu pai José Ricardo Felício, de 65 anos, que é pastor, sua mãe, Leda Felício, de 63 anos, que segundo o delegado é acamada, além de outras duas crianças que não sofreram ferimentos.

"O Marcus não tinha nenhum registro de ocorrência. Nós ouvimos alguns familiares das vítimas que foram ao local logo depois do crime e relataram os ciúmes que ele [Marcus] sentia pela Ana. O relacionamento estaria desgastado", disse o delegado.

Ainda de acordo com as primeira informações, Ana trabalhava como manicure e também em um trailer de lanches na região onde morava.

Todos os feridos foram encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), os pacientes adultos apresentam estado de saúde estável, já a criança, apresenta quadro clínico grave.

O Instituto de Segurança Pública do Rio (ISP) registrou 30 casos de feminicídio entre janeiro e abril deste ano. Um recorde da série histórica no estado. O número representa um aumento de 50% em relação ao mesmo período do mesmo passado, quando houve 20 casos.

Marcus está foragido. A polícia irá analisar possíveis câmeras de segurança da região para encontrar o criminoso. Qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro do assassino, pode entrar em contato com o Disque-Denúncia: (21) 2253-1177. O anonimato é garantido.