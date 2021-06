Guarda Municipal de Niterói prende homem que esfaqueou vítima no meio da rua - Divulgação/ Guarda Municipal

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 15:11 | Atualizado 08/06/2021 15:13

Rio - Um homem, sem identidade revelada, foi preso na madrugada desta terça-feira, suspeito de esfaquear um outro homem na Avenida Visconde de Rio Branco, no Centro de Niterói. De acordo com a Guarda Municipal de Niterói, agentes estavam em patrulhamento de rotina quando foram acionados pelo 153, número da Central de Emergência da Guarda Municipal, para checar a informação de que um homem estaria golpeando a vítima com um facão.



No local, os guardas encontraram a vítima esfaqueada no chão. Os agentes conseguiram conter o criminoso com um taser elétrico e o conduziram para o Hospital Carlos Tortelly, em Niterói. Após ser atendido, o homem foi encaminhado à 76ª DP (Centro), onde o caso está sendo investigado.

O homem ferido foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima, também em Niterói. Ainda não há informações do seu estado de saúde.