Por O Dia

Publicado 10/11/2020 10:53 | Atualizado 10/11/2020 10:54

Rio - Passageiro que foi esfaqueado por um motorista de ônibus , no último domingo, passou por uma cirurgia nesta terça-feira no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o estado de saúde de Rafael de Assis Silva, de 31 anos, é estável.