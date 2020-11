Passageiro é esfaqueado por motorista de ônibus, em São Gonçalo Divulgação

Por Anderson Justino

Publicado 09/11/2020 09:38 | Atualizado 09/11/2020 13:36

Rio - A Polícia Civil investiga um caso de discussão dentro de um ônibus de passageiros que terminou com uma pessoa esfaqueada, na noite deste domingo (8), em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Segundo informações, a vítima havia se negado a usar a máscara de proteção. O autor da facada é o motorista do ônibus da empresa Tanguá, que faz itinerário Apóllo III x Fazenda dos Mineiros. Ele fugiu após o crime.



Rafael de Assis Silva, de 31 anos, está internado em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê. Segundo a direção do hospital, o estado de saúde dele é considerado grave e inspira cuidados. A perfuração atingiu o abdômen do rapaz e ele está em coma induzido, respirando com a ajuda de aparelhos.

Na manhã desta segunda-feira (9) o pai de Rafael esteve no hospital para ter noticiais do filho. Ele lamentou o episódio e pediu por justiça.

"O que um motorista profissional fazia com uma faca dentro de um ônibus? Ainda não sabemos o que vai acontecer com o meu filho. Ele operou o estomago", disse o pai da vítima.

A Expresso Tanguá lamentou o episódio e disse que repudia qualquer ato de violência. Em nota a empresa disse que "está à disposição para colaborar tão logo seja acionada pela equipe de investigação da polícia".

Um funcionário da empresa foi encaminhado ao hospital para acompanhar o estado de saúde do passageiro.

Em nota a Polícia Civil disse que testemunhas foram ouvidas na noite do crime. O motorista ainda está foragido. O caso é investigado pela 74ª DP (Alcântara). A polícia diz que está analisando as imagens das câmeras de segurança.

Já a Polícia Militar diz que policiais do 7º BPM foram acionados para uma ocorrência de lesão corporal dentro de um coletivo, ocorrida na na Rua Alfredo Backer, no bairro Alcântara.