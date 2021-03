Alessandra Costa, 19 anos, foi morta com 10 facadas do ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento Reprodução/Facebook

Alessandra Costa, de 19 anos, foi até o portão de sua casa na tarde desta segunda-feira (15), na cidade de Araçariguama (SP), para receber o ex-namorado. Ele tentava, mais uma vez, reatar o namoro dos dois, que havia terminado há três meses, e levava um buquê de flores. A jovem, porém, não aceitou voltar e foi morta com 10 golpes de faca em seu corpo. As informações são do portal “G1”.

Desde que Alessandra e Rafael Araújo haviam terminado o namoro, o homem tentava retomar o relacionamento diversas vezes. Alguns dias antes, ele havia subido em um local alto da cidade do interior paulista, ligado para a jovem e ameaçado se jogar caso os dois não voltassem a namorar. Na ocasião, Alessandra foi ao encontro do rapaz e consegui acalmá-lo.

Desta vez, porém, o encontro aconteceu no Jardim Brasil, onde fica a casa da jovem. Como Alessandra não aceitou fazer o que ele queria, Rafael Araújo a atacou com uma faca no tórax, no abdômen, braço esquerdo, perna, mão e costas, segundo o Boletim de Ocorrência. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

A mãe da jovem tentou impedir o crime, mas também foi atingida na mão e tem situação estável no hospital. De acordo com a polícia, o homem fugiu levando a arma do crime e ainda não foi encontrado.