Homem foi preso nesta quarta-feiraDivulgação

Por Jenifer Alves

Publicado 08/07/2021 09:02 | Atualizado 08/07/2021 11:03

Rio - Agentes da 51ªDP (Paracambi) cumpriram, nesta quarta-feira, um mandado de prisão contra um homem envolvido em uma tentativa de homicídio contra o assessor de um vereador de Paracambi, na Região Metropolitana do Rio, em setembro de 2020, durante o período das eleições. Na época, ele contou com a ajuda de outro homem que foi preso em fevereiro deste ano. Ele também é acusado de estupro contra a ex-companheira, crime que também ocorreu em novembro 2020. A prisão foi coordenada pela delegada titular da 51ªDP, Rita Salim.

O pedido de prisão preventiva foi expedido em fevereiro deste ano e o homem foi encontrado em um Lava Jato, no Flamengo, na Zona Sul do Rio. Segundo a unidade, o criminoso divulgava vídeos em que desafiava a polícia e afirmava que não iria se render e reagiria à prisão. A delegada disse ainda que ele fazia ameaças a ex-companheira enquanto fugia da polícia. "Durante todo esse tempo ficou ameaçando a companheira de morte", disse.



A equipe de investigação realizou buscas pelo criminoso em diversos bairros do Rio, segundo a unidade. Quando ficou sabendo sobre a ação dos policiais, o homem foi morar no Complexo do Alemão, com intuito de inibir a chegada dos policiais. Durante o tempo em que ficou foragido, ele mudava com frequência os telefones e veículos, para dificultar a sua identificação.

O criminoso já cumpriu pena por outra tentativa de homicídio e ficou preso por de 3 anos e 7 meses. O criminoso foi encaminhado à Polinter e ficará a disposição da Justiça.