3º Sargento da PM deixa esposa e dois filhos

05/05/2021

Rio - Um sargento da Polícia Militar foi morto durante o serviço, na manhã desta quarta-feira (5), em Paracambi, na Região do Metropolitana. Segundo informações da PM, o 3º sargento Leonardo Guimarães, 40 anos, lotado no 24º BPM (Queimados), foi baleado quando cumpria um mandado de prisão, no bairro Saudoso.

O sargento e sua equipe teriam recebido a localização do esconderijo do criminoso, alvo de um mandado de prisão aberto e sete anotações criminais. Ao chegar no local, o bandido teria reagido a tentativa de prisão disparando contra a equipe. Um dos tiros atingiu o militar.

Leonardo chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Doutor Adalberto da Graça, mas não resistiu aos ferimentos. O criminoso também foi ferido na ação e morreu após dar entrada na mesma unidade. Na ocorrência, foram apreendidos duas pistolas, um revólver, dois artefatos explosivos, munições e drogas.



Leonardo Guimarães entrou na corporação em agosto de 2006. O policial deixa companheira e dois filhos. Ainda não há informações sobre o sepultamento.