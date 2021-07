Dois homens foragidos da Justiça do Rio foram presos pela Polícia Civil em Porto Real - Divulgação

Dois homens foragidos da Justiça do Rio foram presos pela Polícia Civil em Porto RealDivulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 10:08 | Atualizado 08/07/2021 10:56

Rio - A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (7) dois homens procurados pela Justiça. A dupla, localizada na cidade de Porto Real, no interior do Rio, é suspeita de integrar uma organização criminosa que atua no sul do estado. Eles também são investigados pelos homicídios de um policial militar e de um advogado em Barra Mansa, em abril deste ano.

A polícia montou um cerco e prendeu os suspeitos que estavam escondidos em uma casa. A dupla ainda tentou fugir pelos fundos do imóvel. Eles estavam armados com um fuzil calibre 556 e uma pistola nove milímetros.

Publicidade

Os policiais ainda apreenderam munições, drogas e um traje camuflado. Uma veículo roubado foi recuperado.

De acordo com a Polícia Civil, os presos foram alvos, em junho deste ano, da operação 'Futebol Clandestino', que resultou na prisão de 38 suspeitos de participarem do tráfico de drogas em cidades do interior do Rio.

Publicidade

As investigações da Polícia Civil, com apoio do Ministério Público do Rio identificaram 87 pessoas envolvidas com a venda de drogas em cidades do sul do estado. Além do tráfico, o bando é suspeito de homicídios.