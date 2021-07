O secretário municipal da Saúde do Rio, Daniel Soranz, descartou a possibilidade de antecipar a vacina contra a covid-19 para idosos e pessoas com comorbidades - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 13/07/2021 10:18 | Atualizado 13/07/2021 10:31

Rio - O município do Rio avalia a possibilidade de antecipação da segunda dose da vacina contra a covid-19 para a população em geral, mas descarta a hipótese para pessoas com comorbidades e idosos. A discussão tem ganhado espaço em função do risco da variante Delta, que já está em circulação no Brasil, e a medida serviria como uma estratégia para conter a cepa indiana do vírus . O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, afirmou que a capital fluminense vai manter o intervalo de 12 semanas entre a primeira e a segunda dose em função da manutenção da eficácia.“A gente já descartou essa possibilidade de reduzir o intervalo entre as doses. O município do Rio de Janeiro decidiu manter a vacinação com 12 semanas seguindo a própria bula da medicação publicada pela Fiocruz e também seguindo o Ministério da Saúde. O objetivo é manter a eficácia da vacina, quando ela é feita com esse período de 12 semanas ela tem uma eficácia de 80% (AstraZeneca), e se for reduzida para oito semanas há uma perda e a eficácia cai para 59%, então a gente decidiu manter o intervalo de vacinação entre a primeira e segunda dose no período normal para garantir a média elevada de proteção da vacina”, afirmou Soranz.Em relação a população mais jovem, Soranz explicou que o município do Rio avalia se vai permitir ou não a antecipação. Ele afirmou que poderia ser uma escolha da própria pessoa interessada. “Para jovens, ainda estamos em avaliação se a gente vai permitir essa opção. Porque isso precisa ser uma escolha do próprio paciente. Então para a população jovem, a gente vai avaliar se vamos permitir essa opção”, disse.