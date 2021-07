A perda do mandato de Flordelis foi aprovada no último dia 8 - Reprodução / Youtube

Publicado 13/07/2021 20:10

Rio - Nesta terça-feira (13), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados rejeitou o recurso da deputada federal Flordelis (PSD-RJ) contra a cassação de seu mandato, por 47 votos a zero. A perda do mandato de Flordelis foi aprovada no Conselho de Ética , no último dia 8, por 16 votos a um.