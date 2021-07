Comemoração de aniversário com os agentes do programa Segurança Presente - Foto: Arquivo pessoal

Rio - O aniversário do pequeno Rodrigo Queiroz de Aquino Júnior, 11 anos, comemorado neste sábado, 10, ficou ainda mais especial. Com o sonho de seguir a carreira de policial militar, o jovem morador de Austin, em Nova Iguaçu, ganhou uma festa com o tema Segurança Presente dos agentes que tanto admira.

Mãe do menino, Débora Aquino, 43 anos, se emocionou ao lembrar desse momento especial para o filho. Para organizar o aniversário de Rodrigo, ela pediu a um dos agentes do programa de Austin uma farda de presente ao menino. "Pedi para o comandante o uniforme e ele perguntou se poderia vir até a nossa casa. Ele trouxe tudo, não apenas a farda. Não sei como explicar como foi... Meu filho nem dormiu de tanta felicidade. Até hoje ele não consegue esquecer", contou.

Débora lembrou o momento em que o filho passou a dizer que gostaria de ser um policial militar. "Quando ele tinha três anos e meio, ele passou por um problema de saúde, uma alergia a um chocolate. Quase o perdemos, por pouco não foi embora. Ele foi socorrido pelos militares e ficou internado em Marechal Hermes. Desde então, sempre que passa por uma viatura, ele fica olhando. Ficou curioso", afirmou.

Mesmo alguns dias após a festinha, a mãe de Rodrigo não conseguiu esconder a felicidade ao se lembrar do momento que marcou a memória do filho. "Eu tenho uma gratidão muito grande. Não consegui expressar isso. Até agora meu coração está cheio de gratidão. Gratidão pela policia presente de Austin, que fizeram uma surpresa dessa para o meu filho. Mexe até com o nosso emocional. Até agora estamos extasiados com a felicidade do Juninho", agradeceu.