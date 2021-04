Duda Castro esclarece affair com Austin Mahone Arquivo Pessoal

Publicado 13/04/2021 14:00

Duda Castro conversou com a coluna nesta terça-feira (13) para esclarecer sua relação com o cantor Austin Mahone. Após confirmar seu envolvimento com o cantor e que os dois moram na mesma casa de assinatura, em Los Angeles, o artista usou as redes sociais para contar que ainda segue solteiro. O pronunciamento de Austin fez alguns internautas acreditarem que Duda estaria mentindo sobre sua relação com o rapaz. A influencer então deixa claro que não está em um relacionamento sério com Austin e que os dois vivem, na verdade, um affair.

"Em nenhum momento, eu, Duda Castro, falei que estava em um relacionamento sério. A gente assinou com a Club House, estamos morando na mesma casa em Los Angeles e durante as três semanas que eu estava dentro da casa a gente estava ficando. E todo mundo da casa sabe, eu, ele, todos os criadores, a minha assistente, a minha família... É uma coisa que todo mundo sabe porque a gente nunca escondeu lá. Agora estar num relacionamento sério, não, não estou e nem nunca assumi. Disse, inclusive que estava conhecendo ele melhor como ser humano, porque a gente não se conhecia antes pessoalmente, apesar de termos amigos em comum. Ele está extremamente focado no trabalho dele, um projeto de música. Tinha vezes que a gente nem se via, nos encontrávamos só à noite dentro da casa e a gente estava ficando. Eu to focada no meu trabalho e ele no dele", finalizou Duda, que ainda enviou alguns registros dos dois na casa onde moraram juntos.

