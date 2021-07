A Prefeitura aguarda o envio de novas remessas de vacinas para retomar a imunização da primeira dose na população a partir de 18 anos - Divulgação

A Prefeitura aguarda o envio de novas remessas de vacinas para retomar a imunização da primeira dose na população a partir de 18 anosDivulgação

Publicado 13/07/2021 20:32

Na tarde de segunda, quem ia aos postos na procura das vacinas se frustrava. Referência para a aplicação do imunizante, a Clínica Municipal Gonçalense deveria funcionar até às 21h, mas não foi o que aconteceu. Um morador, identificado como Leandro Barros, disse que não havia avisos à população sobre a falta dos imunizantes e as pessoas só sabiam sobre a situação quando chegavam ao local. Lá, era possível ver papéis colados em uma grade dizendo: "Acabou a vacina para a população geral".

Publicidade

"A vacinação com a primeira dose está suspensa até que a secretaria receba novas doses de imunizantes para dar continuidade à vacinação da população com mais de 18 anos. Ainda não há previsão de recebimento. Entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12), foram aplicadas mais de 60 mil doses. Até esta terça-feira, o município vacinou 67% de todo o público-alvo com a primeira dose e cerca de 20% com as duas doses ou dose única", disse a Secretaria Municipal de Saúde.



Segundo a pasta, para a aplicação da segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose em São Gonçalo. Todos os pontos de atendimento estarão funcionando para a segunda dose, exceto o drive do Centro de Tradições Nordestinas.



Publicidade

Balanço

Desde o início da campanha, a cidade vacinou 573.154 pessoas. Destas, 21.858 receberam a dose única da Janssen. Ao todo, 32.278 trabalhadores da saúde, 136.342 idosos com mais de 60 anos, 1.692 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas, 83.514 pessoas com comorbidades, 1.334 pessoas com deficiência permanente, 8.218 trabalhadores da educação, 380 trabalhadores das forças de segurança e salvamento, 2.822 acamados, 295.472 pessoas da população em geral com mais de 18 anos, 3.590 pessoas privadas de liberdade, 238 pessoas em situação de rua, 306 portuários e 6.861 gestantes, puérperas e lactantes foram vacinados. Até as 15h desta terça-feira (13), 145.632 pessoas tinham sido imunizadas com a segunda dose.



Publicidade

Locais de vacinação desta quarta-feira



. Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto, das 8h às 17h

. Salão do Clube Mauá, Centro, das 8h às 17h

. Umpa Nova Cidade, das 8h às 17h

. Clínica Gonçalense do Mutondo, das 8h às 21h

. Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara, das 8h às 17h

. Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal, das 8h às 21h

. Polo Sanitário Rio do Ouro, das 8h às 17h

. PAM Coelho, das 8h às 17h

. Cras Vista Alegre, das 8h às 17h

. PAM Neves, das 8h às 17h

. Umpa Pacheco, das 8h às 17h

. Estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus de Alcântara, das 8h às 17h



Publicidade

Pontos com drive thru

. Campo do Clube Mauá, Centro, das 8h às 17h

. Cras Vista Alegre, das 8h às 17h