146ª DP (Guarus) prende dupla acusada de matar três jovens em Campos dos Goytacazes - Divulgação

Publicado 13/07/2021 19:09

Rio - Policiais da 146ª DP (Guarus) e militares prenderam, nesta terça-feira (13), dois homens acusados de matar três jovens, há cerca de um mês, às margens da BR-356, em Campos dos Goytacazes, na Região Norte. De acordo com a delegacia, o crime repercutiu pois os acusados publicaram fotos nas redes sociais das vítimas vivas e, logo depois, dos corpos.

As investigações revelaram que as três vítimas foram mortas por integrantes do narcotráfico que atua na comunidade Santa Helena, também na região. De acordo com os agentes, os criminosos identificaram os jovens, que moravam em uma localidade dominada por uma facção rival, circulando pela região e entraram em contato com um chefe do tráfico, que ordenou as mortes dos rapazes. Eles foram capturados e mortos em seguida.



Durante as diligências, os agentes apreenderam grande quantidade de droga, reforçando o envolvimento com o tráfico de drogas.