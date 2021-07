Segundo sargento é morto em Belford Roxo - Foto: Reprodução

Publicado 13/07/2021 17:31

Rio - O segundo-sargento da reserva do Exército André Ricardo Lopes do Amaral foi assassinado, no início da tarde desta terça-feira, em Belford Roxo, Baixada Fluminense. Um vídeo que circula na internet mostra o momento em que o militar da reserva foi morto na rua Campanário, em Vila Herminia Maia.

Nas imagens de uma câmera de monitoramento é possível ver o sargento reformado, que atuaria como segurança de uma faculdade, abordando dois homens em atitude suspeita. Em seguida, ele é atacado pela dupla, que o mata a tiros e foge.

O 39º BPM (Belford Roxo) foi chamado para atender a ocorrência no local do crime. De acordo com a Polícia Militar, um dos criminosos conseguiu roubar a arma do segundo-sargento antes de fugir. A ocorrência ainda está em andamento.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga as circunstâncias da morte do segundo sargento e os autores do crime. Após perícia realizada no local, o corpo do militar foi enviado para o Instituto Médico Legal (IML) da região. Ainda não há informações sobre a data e local de enterro de André Ricardo.