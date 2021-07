27º BPM (Santa Cruz) - Divulgação

Publicado 13/07/2021 15:53 | Atualizado 13/07/2021 16:13

Rio - Homens armados tentaram assaltar uma van, nesta terça-feira (13), na Avenida Brasil, em frente à Rua Soldado Elias De Souza, em Palmares, Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, equipes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionadas para checar a ocorrência. Houve uma rápida ação de cerco, mas os homens fugiram, pulando alguns muros de casas.

Durante a ação, o motorista de uma das viaturas perdeu o controle do veículo e colidiu no canteiro da via expressa. De acordo com a PM, ninguém ficou ferido na ação. O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz).